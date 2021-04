Nicola pre Udinese-Torino: “Deve guidarci la mentalità Kaizen”

Il tecnico del Torino Davide Nicola ha presentato questo pomeriggio la sfida di domani alle 20.45 presso la "Dacia Arena" di Udine contro l'Udinese di Luca Gotti. Una sfida molto significativa per i granata che dovranno dare seguito alla prestazione convincente del Derby e strappare altri punti importanti per la salvezza.

“Conosco bene quell’ambiente, è una società ambiziosa e organizzata. Troveremo una squadra molto competitiva che ha dimostrato di saper giocare bene contro tutti, che sa difendersi in maniera compatta e che ha delle qualità individuali importanti: sarà una partita tosta e difficile, come tutte le altre. Troveremo un ambiente particolare e tosto, dovremo essere all’altezza”.

“Noi rimaniamo fedeli al modo di pensare solito: il derby è passato. C’è stata una dimostrazione, a noi stessi e all’ambiente, che quando la squadra ha la giusta intensità mentale può essere competitiva con tutti. C’è da utilizzare una sorta di metodologia Kaizen, in cui il miglioramento è il vero obiettivo. Ho chiesto ai ragazzi questo: serve interpretare bene il ruolo, ma in funzione delle necessità della squadra. E’ un modo di comunicare per focalizzare l’attenzione sul miglioramento continuo; se non c’è dedizione non c’è miglioramento”.