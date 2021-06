Nicolas Nkoulou saluta: “Grazie alla famiglia Toro, grazie di tutto”

Il post sui social del giocatore camerunese che da domani sarà svincolato

"Grazie alla famiglia toro, grazie di tutto": Nicolas Nkoulou ha salutato definitivamente il Torino con queste parole. Oggi, 30 giugno 2021, il suo contratto è scaduto e da domani il camerunese sarà svincolato. Per Nkoulou 135 presenze con il Torino, spalmate in quattro stagioni. Le prime due sono state semplicemente fantastiche, le ultime due molto più complesse per svariate ragioni. Il difensore lascia il club granata con 6 reti all'attivo e con questo post pubblicato sui social.