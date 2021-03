Nkoulou, tempistiche lunghe per il rientro: difficilmente basterà la sosta

Focus / Il difensore deve riemergere dal Covid: molto difficile che possa recuperare per il match contro la Juventus del 3 aprile

Quando tornerà Nicolas Nkoulou? La domanda se la fa Davide Nicola e se la fanno tanti tifosi granata, visto che il difensore camerunese è fuori per Covid da ormai più di un mese. Come noto, infatti, era uno degli otto giocatori positivi al Covid nel focolaio che ha colpito la squadra granata a fine febbraio. Ma è l'unico che non è ancora tornato a disposizione. A riguardo si sa, secondo quanto ha riportato il Corriere Torino, che il virus ha lasciato un segno: Nkoulou ha avuto sintomi e per questo è inevitabile che il suo ritorno in campionato possa prevedere tempistiche più lunghe rispetto agli altri giocatori che sono rientrati chi dopo 15, chi dopo 20 giorni di stop.