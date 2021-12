Pagelle semiserie: il video di Natale del Torino

Linetty MVP, Belotti impacciato ma diplomatico: le pagelle semiserie sul video di Natale del Torino

Redazione Toro News

Approfittiamo dell’atmosfera natalizia per giudicare benevolmente le performances dei giocatori nella clip di auguri pubblicata dal club.

Anche quest’anno il Torino si è ingegnato per il video di Natale, cercando di pensare a un’idea simpatica e originale che coinvolgesse tutti i giocatori della rosa per mandare un messaggio il meno banale possibile. Lo sforzo profuso da chi ha pensato e chi ha eseguito il prodotto merita allora delle pagelle semiserie (che potrebbero anche risultare meglio riuscite di quelle che compiliamo dopo le partite).

Approfittiamo dello spirito natalizio di questi giorni per giudicare le performances dei giocatori nella clip pubblicata dal club granata a questo link: GLI AUGURI DI BUONE FESTE DEL TORINO FC

BELOTTI 6-: il capitano apre il video presentando ciò che viene fatto, “gli auguri nelle lingue che conosciamo”. Il Gallo è visibilmente ingessato: poco ma sicuro, è più a suo agio davanti alla porta avversaria che a una telecamera. Però merita una lode per la piccola bugia a fin di bene detta sul pubblico (“Ci siete sempre”: dati alla mano, è vero solo per poche migliaia di tifosi). DIPLOMATICO.

BERISHA E VOJVODA 5.5: viene messa insieme la coppia che parla albanese (ma Mergim è kosovaro). A quest’ultimo piace vincere facile: gli viene affidata solo la frase nella sua lingua madre. Eppure ce lo ricordiamo piuttosto disinvolto con l’uso dell’italiano (usando un’espressione colorita in un’intervista post-gara ha fatto impazzire i social). A parlare in italiano è Berisha. Il portiere inciampa inaspettatamente sulla parola “Capodanno”: uno che è in Italia da anni può fare meglio, però bravo per essersi preso l’incombenza. LA STRANA COPPIA.

EDERA 7: di incoraggiamento, dice “lasciamoci alle spalle questo 2021 e corriamo incontro all’anno nuovo con fiducia”. Proprio quello che deve fare lui visto il grave infortunio che lo ha colpito quest’anno. RESILIENTE.

PRAET 5.5: Dennis parla in fiammingo e poi in italiano. Ha estro con la palla tra i piedi, non così tanto con la nostra lingua. Riesce a far segnare Zaza in allenamento ma non indovina la concordanza aggettivo-nome (“tante salute”). Ci vuole più qualità nell’ultimo passaggio. INCOMPLETO.

MANDRAGORA 7: Rolando è perfetto sia per quello che dice che per come lo dice. Preciso, come un suo lancio lungo. LEADER.

PJACA 6: Ormai l’italiano di Marko è fluente: ma non va oltre un saluto banale. Calcia dalla sua mattonella col destro a giro e segna, ma poteva rischiare un altro tipo di giocata. PRUDENTE.

LUKIC E VANJA 6: simpatici anche se riescono a sbagliare pure in serbo: vista la stagione che stanno facendo, gli perdoniamo tutto. EROICI.

ZIMA, BREKALO, WARMING 6: a loro viene permesso di cavarsela con poco. Ci vuole più continuità di rendimento per dimostrare di saper parlare bene l’italiano. TIMIDI.

KONE E SINGO 5.5: i due ivoriani classe 2000 compaiono insieme davanti alla telecamera, anche se le rispettive storie (Ben è in Italia da molto più tempo) fanno sì che l’italiano del primo sia molto più fluente. Infatti Singo si limita a parlare in francese. Risultato? Il cross non è venuto benissimo nemmeno stavolta. Ma Wilfried si salva in corner con un "Grazie Frate". AMICI DI ZONA.

ANSALDI 7: dice bene quello che deve, e con il sorriso nonostante gli chiedano di parlare ai nonni in quanto giocatore più anziano della rosa. Forse è un messaggio della società, ma per uno coi piedi come i suoi è lesa maestà. GUERRIERO DI DIO.

LINETTY 8: traduce la sua frase in polacco con Google Translate, la impara a memoria ma la sbaglia comunque tre volte, addossando la colpa a non si sa bene chi. Scena già vista sulla trequarti granata, ma nonostante questo è per distacco il migliore del video. PERSEVERANTE.

DJIDJI E RODRIGUEZ 6: in un fuori onda l’ex Milan bisbiglia qualcosa nell’orecchio di Djidji prima di mandare a quel paese qualcuno fuori dall’inquadratura. Alla fine, però, parla solo il francese. Una certezza ce l’abbiamo: non stavano discutendo di geopolitica. REGISTA OCCULTO.

ZAZA 7: sciolto e disinvolto davanti alla telecamera, si vede che è convinto di quello che dice. Poi entra in scivolata sul cameraman e rimedia un giallo. IL SOLITO.

SAVA, GEMELLO, BUONGIORNO 6: i canterani si rivolgono ai giovani che tifano per il Toro e ai ragazzi del settore giovanile. QUEI BRAVI RAGAZZI.

AINA 7: il ragazzo con il London Style è scanzonato ed è sicuramente uno dei personaggi più interessanti dello spogliatoio, sceglieremmo lui per andare a bere una birra al pub. THE CLEVELAND SHOW.

BREMER 5: Gleison guarda ovunque ma non nella telecamera: fortuna che il centravanti avversario non lo perde di vista mai. MASTINO.

SANABRIA, BASELLI, IZZO 7: un Sanabria rigidissimo è convinto di aver detto bene la sua frase, ma Baselli non trattiene una risata. I tre papà sono tra i più simpatici. TRIO MEDUSA.

POBEGA E RINCON 7: bravi, seriosi e convincenti, se el General avesse i capelli rossi sarebbero la coppia perfetta. HARRY POTTER E RON WEASLEY.

JURIC 5: Più che altro per il vestito: tutti in giacca e cravatta alla festa natalizia, lui sceglie un maglioncino beige che sembra un pigiama. Ma si sa che è un mister heavy metal. Nelle occasioni mondane di questo tipo è un pesce fuor d’acqua. MA COME TI VESTI?

AUTORI DEL VIDEO 6+: belle le associazioni dei messaggi con i giocatori che per la loro storia erano i più adatti per pronunciarli. È venuto fuori un buon prodotto, sicuramente meno “trash” di altri video del passato. A questo punto siamo curiosi di scoprire cosa verrà architettato nel 2022.

A cura di:

Gianluca Sartori,

Silvio Luciani