Paolo Barbero, chi è il nuovo preparatore atletico: il “top player” di Juric

Dall'esperienza con la Pro Recco ad arbitro internazionale di pallavolo: ha lasciato il Genoa dopo vent'anni per seguire il Croato

Non si limita soltanto al calcio l'esperienza di Paolo Barbero, il nuovo capo dei preparatori atletici del Toro. Ligure, classe 1960, ha trascorso una vita al Genoa ma vanta importanti esperienza anche nella pallanuoto e nella pallavolo. Responsabile della scuola calcio dell'Entella dal 1990 al 1998, Barbero ha quindi collaborato con la Pro Recco, un'istituzione della pallanuoto. Altre esperienze fondamentali per il suo percorso di formazione sono stati gli anni di docenza a scuola ed il ruolo di arbitro internazionale di pallavolo. "Mi è servito per conoscere nuovi sistemi - aveva raccontato Barbero ai microfoni di Verona Channel -. Sono convinto che il calcio debba aprirsi al mondo dello sport per prendere ciò che serve".

Il rapporto con Juric risale ai tempi del Genoa, club in cui Barbero ha trascorso vent'anni della sua carriera prima all'interno dello staff della Primavera (dal 1999 al 2003) e quindi con la prima squadra (dal 2003 al 2019). Un lasso di tempo in cui ha avuto modo di conoscere a fondo il croato, prima come calciatore ed in seguito come allenatore. "Conosco Ivan da sempre, l'ho apprezzato come calciatore e ho condiviso con lui le prime esperienze nel settore giovanile prima di ritrovarci insieme ancora al Genoa. Lo apprezzo molto come persona, abbiamo una profonda condivisione del sistema di lavoro: attraverso l'applicazione quotidiana possiamo avere dei buoni risultati" raccontava il preparatore atletico, sempre ai microfoni di Verona Channel. Il rapporto di stima tra i due è così profondo che, nell'estate del 2019, Barbero si è convinto a lasciare Genova per seguire Juric a Verona.

Il "Prof" è un punto fermo dello staff del tecnico croato, che in più occasioni ha voluto definire un top player il suo preparatore atletico. D'altronde l'idea di calcio di Juric non può fare a meno di un altissimo livello di prestazioni a livello fisico ed atletico e Barbero è stato in grado di mettere nelle giuste condizioni il Verona. "Ma alla base di tutto c'è l'organizzazione tattica, è partendo da questo che abbiamo organizzato un sistema di lavoro a carico crescente" spiegava due anni fa. "Avere intensità significa mantenere molto alto il livello della concentrazione. Ci sono momenti in cui bisogna recuperare ed altri in cui esprimere il massimo livello di atletismo, ma sempre in relazione al gruppo ed alla situazione della partita. La gara è il nostro punto di riferimento, in base a quei valori organizziamo la settimana di allenamento". Ora per Barbero ci sarà il compito di preparare una squadra che, nell'ultimo campionato, è stata ultima in Serie A per chilometri percorsi: un'ottima tenuta atletica sarà la base per impostare il nuovo Toro targato Ivan Juric.