Paraguay-Colombia 1-1: Sanabria in gol, Cuadrado pareggia

Partita combattuta tra le due Selezioni, con un gol da attaccante vero per il giocatore del Torino

Ancora un pareggio per il Paraguay nelle qualificazioni ai Mondali del 2022, allungando così la striscia senza vittorie: l'ultimo successo infatti risale al 14 ottobre 2020 in questa competizione. La gara di questa notte è stata disputata contro la Colombia ed è terminata 1-1: grazie al punto guadagnato il Paraguay si è portato ad 8 punti in sesta posizione.

CLASSIFICA - La situazione in classifica non è particolarmente critica per il Paraguay, che però deve tornare a vincere se vuole portarsi fuori dai play off. L'occasione ideale capita proprio nella prossima partita contro il Venezuela, ultimo in classifica e per di più privo di Rincon (squalificato nella gara di stanotte, QUI i dettagli). Sarà fondamentale vincere e per Sanabria ci sarà un'atra opportunità per provare a segnare.