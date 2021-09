Perù-Venezuela 1-0: Rincon espulso nel primo tempo, sconfitta pesante

La seconda partita delle Nazionali valida per la nona giornata di qualificazione ai mondiale è stata svolta nella notte per le squadre sudamericane, tra cui anche il Venezuela di Rincon. La serata non è stata affatto trionfale per i Vinotinto,...

Gualtiero Lasala

La seconda partita delle Nazionali valida per la nona giornata di qualificazione ai mondiale è stata svolta nella notte per le squadre sudamericane, tra cui anche il Venezuela di Rincon. La serata non è stata affatto trionfale per i Vinotinto, che sono incappati in una pesante sconfitta contro il Perù: la gara è terminata 1-0, con alcuni colpi di scena nel suo svolgimento.

ROSSO - Nel particolare, non è stata una grande serata per Rincon. Il mediano del Torino ha rimediato un cartellino giallo al 28' per un fallo di gioco, per poi farsi espellere esattamente 10 minuti dopo per una manata in faccia al suo avversario. Dalle immagini si capisce che il giocatore granata non colpisce intenzionalmente il suo avversario ma l'arbitro ha deciso comunque di punirlo con un altro cartellino giallo, che di conseguenza ha prodotto il rosso per Rincon.

SITUAZIONE - Con questa pesante sconfitta, il Venezuela si ritrova ultimo in classifica inchiodato a 4 punti. La situazione è particolarmente complicata, perché con due sconfitte consecutive il percorso dei Vinotinto comincia a diventare arduo. Tutte le speranze sono riposte nella prossima gara contro il Paraguay di Sanabria, partita nella quale Rincon non ci sarà per via della squalifica.