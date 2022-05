Portieri e verticalizzazioni: in Italia nessuno calcia lungo più di Vanja

L'osservatorio calcistico del CIES (Centro Internazionale per gli Studi sullo Sport) ha analizzato i passaggi dei portieri nelle 36 leghe di calcio in tutto il mondo secondo i dati di InStat: in Serie A il portiere granata è in cima alla...

Luca Sardo

L'osservatorio calcistico del CIES (Centro Internazionale per gli Studi sullo Sport) ha analizzato i passaggi dei portieri nelle 36 leghe di calcio in tutto il mondo secondo i dati di InStat. La percentuale di passaggi in avanti va dall'8,2% per il portiere del Paris St-Germain Keylor Navas all'83,6% per Gergo Racz del Paksi FC. A livello di campionato, la percentuale di passaggi lunghi in avanti dei portieri va dal solo 35,7% della Super Lig turca fino al 58,4% della Premiership scozzese. Valori elevati anche nella Liga Profesional argentina (47,5%) e nella Premier League inglese (49,0%). Sono stati presi in considerazione solo i portieri che hanno giocato almeno 1 000 minuti di campionato (inclusi gli infortuni). Nel campionato italiano il portiere con la percentuale più alta è l'estremo difensore del Torino Vanja Milinkovic-Savic.

STILE DI GIOCO - Questi valori rispecchiano ovviamente lo stile di gioco della squadra. Con l'arrivo di Ivan Juric sulla panchina granata, Vanja è stato fin da subito scelto come portiere titolare e il tecnico croato ha sempre chiesto esplicitamente al serbo (essendo molto abile nel giocare coi piedi) di verticalizzare il prima possibile anche lanciando lungo. Proprio il portiere granata è in cima alla classifica della Serie A con il 63%: questo significa che più della metà dei palloni giocati dal portiere serbo sono in verticale. Facendo una media, sono 21.7 i passaggi in verticale effettuati da Milinkovic-Savic a partita. Al secondo posto di questa classifica troviamo il portiere della Salernitana Luigi Sepe (con una percentuale di 59.4), mentre al terzo gradino del podio figura Lorenzo Montipò dell'Hellas Verona con il 57.9%.

LA CLASSIFICA DEI PASSAGGI VERTICALI DEI PORTIERI

Milinkovic-Savic (63%)

Sepe (59.4%)

Montipò (57.9%)

Belec (57.9%)

Cragno (57.8%)

Provedel (50.5%)

Silvestri (50.4%)

Sirigu (47.8%)

Audero (45.6%)

Maenpaa (40.1%)

Romero (39.9%)

Musso (35.1%)

Rui Patricio (34.4%)

Skorupski (33.2%)

Maignan (31.7%)

Vicario (28.8%)

Terracciano (25.6%)

Consigli (25.5%)

Handanovic (23.7%)

Szczesny (23.0%)

Reina (20.9%)

Strakosha (19.6%)

Ospina (18.1%)