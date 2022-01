Primavera, Torino-Juventus: anche Ivan Juric a Biella per il derby

Il tecnico osserva da vicino la squadra di Federico Coppitelli

Per il derby Primavera a Biella tra Torino e Juventus presente anche Ivan Juric. Il tecnico della prima squadra del Torino si è recato al "Lamarmora-Pozzo" per l'importante stracittadina tra granata e bianconeri: non è la prima volta che accade poichè in autunno era stato avvistato sugli spalti dello stadio biellese anche per Torino-Sampdoria. Che Juric abbia una sensibilità particolare per i giovani non sorprende, poiché è un tecnico dedito al lancio dei giovani e, inoltre, iniziò la sua carriera da allenatore sulla panchina del Genoa Primavera.