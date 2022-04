Quota 38 dopo 30 giornate: il Toro ha già più punti della scorsa stagione

Ora nel mirino c'è il Toro del 2019/2020, che terminò il campionato con 40 punti

Alberto Giulini

Con la vittoria di Salerno il Toro sale a quota 38 punti in classifica, migliorando quello che era stato il risultato dei granata nello scorso campionato. Un anno fa la squadra allenata da Giampaolo prima e Nicola poi chiuse la stagione a trentasette, centrando la salvezza nel recupero della gara contro la Lazio in quella che di fatto fu la penultima partita del campionato. Oggi non si può ancora parlare di certezza matematica benché la salvezza sia ormai acquisita, ma ad otto partite dalla fine del campionato il Toro ha già fatto un punto in più rispetto alla classifica finale della passata stagione.

SALVEZZA ANTICIPATA - I miglioramenti rispetto alla scorsa stagione erano evidenti da mesi, ma la vittoria di Salerno ne ha dato la definitiva conferma anche numerica. "Quest'anno per come siamo partiti è stato difficilissimo" ha analizzato Juric quando gli hanno fatto notare il miglioramento rispetto allo scorso campionato in termini di punti. "Ad un certo punto credevo che potessimo fare di più - ha proseguito il tecnico -, ma ora siamo salvi ad otto giornate dalla fine ed è già una bella cosa". Un passo avanti evidente rispetto alla scorsa stagione, quando la permanenza in Serie A arrivò solamente a maggio inoltrato. Ora Juric avrà dunque l'opportunità di giocarsi il finale di stagione con ancora meno pressione, per migliorare ulteriormente il confronto con il passato. Già ad oggi la differenza è abissale quanto a gol subiti: un anno fa furono 69 in tutto, oggi sono appena 30. È invece sfavorevole il confronto delle reti segnate: quelle attuali sono 35 contro le 50 complessive dello scorso campionato.

MAZZARRI E LONGO - Nel mirino ed assolutamente alla portata c'è ora il Toro del 2019/2020, quello che ha visto avvicendarsi sulla panchina Mazzarri e Longo. Due anni fa i granata chiusero il campionato a quota 40, centrando la matematica salvezza alla terzultima giornata. Fare meglio di quella stagione è un risultato assolutamente alla portata per la squadra di Juric, che ora avrà a disposizione otto gare per centrare almeno tre punti. Questi miglioramenti rispetto alle ultime stagioni avrebbero un significato importante per il Toro, che dimostrerebbe di essersi lasciato definitivamente alle spalle due annate da incubo in cui la squadra si è ritrovata a lottare con le unghie e con i denti per la salvezza. Restano invece inarrivabili i numeri della stagione 2018/2019, quella del settimo posto con 63 punti: a parità di partite giocate, i granata hanno oggi dieci punti in meno.