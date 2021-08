Rauti ancora al bivio: poco spazio con il Torino, possibile una nuova partenza

Rauti era arrivato al ritiro di Santa Cristina per convincere Juric, ma le possibilità di rimanere si assottigliano. L'attaccante classe 2000 non sta trovando spazio nel reparto offensivo

Irene Nicola

L'occasione di rimanere a Torino si allontana ancora per Nicola Rauti. L'attaccante classe 2000, cresciuto nel vivaio granata, era rientrato a giugno dal prestito al Palermo per provare a convincere Ivan Juric. Le premesse erano buone, poi qualcosa è cambiato.

PRESTITI - Rauti aspetta da tempo di farsi strada al Torino. La società, che lo ha sempre monitorato, gli ha rinnovato il contatto fino al 2023 a dimostrazione della fiducia nei confronti del giocatore. Allo stesso tempo lo ha mandato in prestito per fargli acquisire esperienza e minuti di gioco. A gennaio 2020 Rauti era approdato al Monza, poi promosso in Serie B, segnando all'esordio. Ma con i biancorossi aveva trovato poche possibilità di mettersi in mostra e, rientrato al Toro a giugno, era partito in direzione Palermo (ancora Serie C) per la stagione 2020-2021. Con i siciliani l'attaccante ha collezionato 34 presenze, 4 gol e 3 assist trovando continuità, per quanto ci si aspettasse uno score diverso da un attaccante dal gol facile come lui.

TORO - Rauti è rientrato a Torino con la volontà di farsi notare dal nuovo tecnico Juric. L'inizio del ritiro a Santa Cristina era stato anche promettente: contro l'Obermais Merano era arrivato il gol in amichevole. Al termine della gara, però, è arrivato anche il primo risentimento muscolare, un trauma contusivo al ginocchio che lo ha costretto a fermarsi. Da lì in poi Rauti è tornato in campo contro il Brixen per sostituire un infortunato Millico, poi però è stato sempre schierato fuori ruolo come esterno di centrocampo, già a partire dall'Al Fateh. E contro il Rennes per lui zero minuti.

FUTURO - Per Rauti, ai box contro il Rennes, la partita contro la Pro Vercelli sarebbe stata un'ottima occasione per provare a convincere ancora la società. Il test però non si farà e le speranze di Rauti si assottigliano. Si profila un'altra partenza per il 2000 granata, probabilmente in prestito ma in Serie B. Il Toro infatti vorrebbe un salto di categoria per il giocatore, motivo per il quale aveva rifiutato la richiesta del Palermo di un ulteriore prestito per l'attaccante.