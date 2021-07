Rennes-Torino, le formazioni ufficiali: Pjaca subito titolare

Le scelte di francesi e granata per l'amichevole al Roazhon Park

Il Torino è pronto a disputare la quarta amichevole stagionale, l'avversario è il Rennes, squadra che nell'ultimo campionato è arrivata sesta in Ligue 1. Si tratta del primo test veramente impegnativo per i granata, che oggi giocheranno con la seconda divisa (quella in onore del River Plate). Il Torino farà a meno di Lyanco e Baselli, tornati a Torino per recuperare dai rispettivi problemi, così come non ci saranno Iago Falque e Ben Kone.