Rincon: “Conosciamo l’importanza del derby, vogliamo vincere”

Il centrocampista granata è intervenuto a margine dell'evento telematico "La sfida del Covid nello Sport" con gli studenti della scuola S. Anna, parlando del derby con la Juventus di sabato pomeriggio

Tomas Rincon quest'oggi è intervenuto a margine dell'evento telematico "La sfida del Covid nello Sport" con gli studenti del Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate S. Anna. Il centrocampista granata ha sfruttato questa occasione per parlare anche del Derby della Mole contro la Juventus, in programma sabato 3 aprile alle ore 18. Il numero 88 ha dichiarato: "Il Derby? Ci stiamo lavorando, sappiamo quanto sia importante per i nostri tifosi ed anche per la classifica che abbiamo. E' una partita stimolante, proveremo in tutti i modi a cercare una vittoria in casa che ci manca da molto. Spaventato? No mai, le paure nella vita sono altre. Sono stimolato ed abbiamo voglia di giocare e di battere un avversario importante. Sarà una partita difficile, metterò tutto quello che posso dare, servirà una grande prova".