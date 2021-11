Rincon e Sanabria, notti sudamericane. E il rientro sarà più comodo

I giocatori granata sono impegnati nelle sfide internazionali, ma per fortuna non dovranno tornare all’ultimo momento

Gualtiero Lasala

La pausa per le nazionali è entrata nel vivo, con le diverse Selezioni che disputano partite internazionali in vista del mondiale in Qatar del 2022. Anche Tonny Sanabria e Tomas Rincon saranno impegnati in questa settimana, in Sudamerica.

IMPEGNI - Questa sera alle ore 22 il Venezuela di Rincon scenderà in campo contro l’Ecuador, per cercare quanto meno di spostarsi dall’ultima posizione nel girone di qualificazione. È molto probabile che “El General” parta titolare, come successo in quasi tutte le sfide precedenti della sua Nazionale. Alle 2 di notte invece sarà la volta di Sanabria, che con il suo Paraguay scenderà in campo contro il Cile di Sanchez: anche per l’attaccante è molto probabile che trovi un posto da titolare. Quasi sicuramente spenderà dei minuti in campo, anche se dovesse entrare dalla panchina.

RITORNO - Questa volta il ritorno in Italia non sarà traumatico come è successo nelle due pause delle Nazionali precedenti. Infatti è successo che i due giocatori Sudamericani (come tutti i loro colleghi) sono rientrati praticamente il giorno prima della partita di campionato, dovendo affrontare un violento fuso orario unito alla stanchezza delle partite giocate. Questa volta invece gli ultimi impegni per i sudamericani saranno mercoledì, quindi avranno molto più tempo per prendere il volo e tornare alla base granata. In questo modo Juric potrà contare anche sulla loro presenza per la partita contro l’Udinese, che sarà peraltro lunedì 22. Sanabria e Rincon potranno così recuperare meglio in vista del match.