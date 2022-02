Rinnovo Bremer, Juric: “Il mio obiettivo è far vedere una prospettiva diversa”

Il tecnico elogia la riconoscenza del brasiliano e prova ad alzare l'asticella: in futuro il Toro deve diventare un punto d'arrivo

Da un lato soddisfazione e gratitudine, dall'altro il desiderio di alzare sempre più l'asticella in futuro. Non si è nascosto Ivan Juric , quando in conferenza stampa gli è stato chiesto un commento sul rinnovo di Gleison Bremer , che si è legato ai granata fino al 2024. "Ha fatto un gesto allucinante di riconoscenza verso la squadra. Ha rinnovato di un solo anno perché ha grandi ambizioni, ma permette alla società di stare serena, valutare le cose per bene e senza fretta" ha spiegato il tecnico.

GESTO FANTASTICO - Con l'attuale vincolo in scadenza nel 2023 e l'interesse delle grandi d'Europa, Bremer avrebbe potuto tranquillamente rifiutare l'offerta del Toro e salutare in estate a prezzo di saldo. Ma il brasiliano ha voluto mostrare gratitudine nei confronti della società che lo ha prelevato dal Brasile e gli sta permettendo di diventare uno dei centrali più forti del campionato e d'Europa y. Un gesto tutt'altro che scontato, soprattutto in anni in cui i grandi addii a parametro zero sono sempre più all'ordine del giorno. "Un gesto fantastico" ha voluto sottolineare non a caso Juric. Rinnovo non significa comunque permanenza, anzi. Nel calciomercato mai dire mai, ma un prolungamento di appena due stagioni sembrerebbe il preludio ad una cessione estiva a cifre elevate.

PROSPETTIVA DIVERSA - Ed è proprio su questo aspetto che si è voluto soffermare Juric, indicando la via che dovrà essere perseguita in futuro: far sì che i vari Bremer e giocatori pronti a spiccare il volo vedano nel Toro non solo un trampolino di lancio ma la squadra in cui coltivare le proprie ambizioni. Chiaramente ci vorrà del tempo perché la squadra è appena all'inizio di un ciclo, ma già in questa stagione i segnali confortanti non sono mancati. E allora il tecnico ha provato a guardare ad un futuro in cui il Toro possa alzare l'asticella: "Il mio obiettivo è che uno come Bremer firmi per cinque anni perché vede qui una prospettiva diversa. Non ci siamo ancora, serve tempo, ma quando arriva un giocatore come lui e fa un gesto così significa che siamo sulla strada giusta".