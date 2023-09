Riso (ag. Buongiorno): “Alessandro avrebbe detto di no anche alla Premier”

Sarà amore per sempre tra lui e il Toro? “Non so se sarà amore per sempre (sorridendo) ma sicuramente per quest’anno vuole rimanere al Torino, a trascinare il suo Toro. Si sente parte dei tifosi e della società. Penso che in questo momento avrebbe detto di no a qualsiasi società”.

Spesso si dice che i procuratori spingono per il trasferimento dei loro calciatori…“Io metto al centro la felicità del mio ragazzo. L’Atalanta ad oggi è un passo avanti rispetto al Torino perché gioca in Europa da tanti anni, ma lui ha detto che si sente felice al Torino e allora per me è giusto seguire quelle che sono le scelte del cuore dei miei giocatori”.

Perché Tonali invece è andato al Newcastle? “La Premier League è un discorso a parte, è l’NBA del calcio. Il Newcastle ha la proprietà più importante del mondo e un progetto chiaro, quello di diventare protagonista in Inghilterra e in Europa. Era un’opportunità importante e ha scelto di andare. La Premier League è quello che era la Serie A fino a qualche anno fa”.

E se per Buongiorno fosse arrivata un’offerta dalla Premier?“Io gli avrei consigliato di andare, ma io penso che in questo momento almeno per un altro anno lui vuol rimanere al Torino e per questo avrebbe detto di no anche in quel caso. Poi per l’anno prossimo si vedrà”.

Pellegri va o no al Genoa? “No, Juric non lo lascia andare, rimane al Torino”.

