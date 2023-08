Torino, la scelta granata di Buongiorno: ecco la ricostruzione del “no” all’Atalanta

Gasperini e la corte a Buongiorno. Torino e Atalanta erano d’accordo

I primi contatti concreti tra l’Atalanta e Buongiorno sono iniziati dopo Milan-Torino. Come noto, il difensore era la prima scelta di Gian Piero Gasperini per la difesa atalantina. Il tecnico di Grugliasco ha chiamato più volte al telefono il difensore, così come il suo ds Tony D’Amico, per fargli capire quanto fosse voluto nel progetto della Dea. A Buongiorno, nelle tante telefonate – le ultime nel tardo pomeriggio di ieri -, è stato detto che l’operazione poteva anche essere del tutto svincolata dal destino di Zapata, e che Gasperini lo avrebbe voluto a prescindere dall’approdo del colombiano in granata. L’Atalanta aveva inoltre raggiunto un accordo economico col Torino valutando 25 milioni di euro il cartellino del difensore. Il club granata aveva acconsentito alla cessione del difensore, mettendo però nelle sue mani la decisione finale visto quello che è sempre stato il rapporto con Alessandro e visto quanto sia importante per Juric dal punto di vista tecnico e non solo.