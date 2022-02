Rodriguez: “La Serie A il campionato più difficile. Ora sento più calore dai tifosi”

Il difensore svizzero ai microfoni di Torino Channel spazia tra tanti argomenti: dalla passione per la cucina al confronto tra i vari campionati in cui ha giocato

Ricardo Rodriguez si è raccontato ai microfoni di Torino Channel, che ha pubblicato oggi la seconda parte di una lunga intervista in cui il difensore svizzero del Torino ha svariato su molti temi diversi raccontando diversi aspetti della sua personalità (qui la prima parte dell'intervista). Ecco le parole del giocatore granata: "Da bambino avevo già la passione per il pallone, diciamo a partire dai quattro anni. Giocavo con mio padre e i miei fratelli, che sono anche loro giocatori. A mio padre piaceva molto il calcio, ha giocato in piccole squadre. Andavamo allo stadio, per stare anche insieme. Sono nato con un'ernia diaframmatica, ho avuto anche un blocco intestinale e sono stato operato due volte. Sono stato parecchio in ospedale e ho visto tante cose brutte. Ho raccontato queste cose in un libro per aiutare anche i piccoli che vogliono giocare e magari hanno problemi. Io ho sempre sognato di fare il calciatore, non ero bravo a scuola, ho perso anche tanti anni a causa della malattia. Mi piacerebbe che i miei figli facessero sport, ma la scuola è importante. Mi spiace non aver imparato bene l'inglese, però parlo tedesco e spagnolo. Tatuaggi? Sì, ho una Madonna e una preghiera in italiano, me l'ha regalato un mio zio quando stavo male. Credo in queste cose, ma non sono uno che va molto in chiesa. La famiglia la vedo poco, quando posso è bello stare insieme. Penso tutti i giorni a mia madre, che è mancata nel 2015".