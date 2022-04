Salernitana-Torino, le formazioni ufficiali: Pjaca-Lukic sulla trequarti, c’è Ricci

Le scelte di Nicola e Juric per la gara dell'Arechi

Non manca qualche novità nella formazione scelta da Juric per affrontare la Salernitana. Come annunciato tra i pali c'è nuovamente Berisha, nel terzetto difensivo spazio invece a Izzo e Buongiorno ai fianchi di Bremer. In mezzo al campo c'è Ricci al fianco di Mandragora, con Lukic avanzato sulla trequarti al fianco di Pjaca.