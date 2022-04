Salernitana-Torino, le probabili formazioni: Berisha e Belotti titolari

Le indicazioni sulle scelte dei due tecnici in vista della gara valevole per la 31esima giornata di Serie A

Alla vigilia di Salernitana-Torino, il tecnico granata Juric sta cercando di comporre la migliore formazione da schierare a Salerno: si gioca sabato sera (ore 20.45, stadio Arechi) la 31esima giornata di Serie A 2021/2022, di fronte ai granata ci sarà una Salernitana chiamata a vincere per non spegnere del tutto le speranze di salvezza. Nel Toro ci sono diversi dubbi da sciogliere, viste le assenze e la scarsa forma di alcuni elementi della rosa granata. Ma i due estremi della formazione sono certi: in porta giocherà Berisha, come affermato in conferenza stampa da Juric, mentre in attacco ci sarà Belotti.