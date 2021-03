Sampdoria-Torino 1-0, l’analisi del gol: Lyanco troppo irruento su Augello

Analisi dei gol / Quagliarella bravo a districarsi tra tre avversari granata, ma le giocate decisive sono quelle di Augello e Gabbiadini

È terminato 1-0 in favore della Sampdoria di Claudio Ranieri il match disputato ieri a Marassi e valido per la 28° giornata di Serie A. Ha deciso l'incontro il gol segnato al 25' del primo tempo da Antonio Candreva , alla sua seconda rete stagionale contro i granata dopo quella segnata nel 2-2 dell'andata. Di seguito l'analisi approfondita del gol-partita blucerchiato.

Tutto parte da Ekdal, che vince un contrasto a centrocampo con Mandragora e riesce a servire Quagliarella sull'out di sinistra. L'azione sembra essere di per sé innocua, con il Torino che fa densità attorno al capitano blucerchiato in una zona di campo non particolarmente pericolosa. E proprio qui arriva la leggerezza dei tre marcatori - Izzo, Vojvoda e Rincon - che si fanno attrarre eccessivamente dall'attaccante numero 27 e ignorano la sovrapposizione dell'accorrente Augello.