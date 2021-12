Sampdoria-Torino 2-1, Ansaldi: “Manca equilibrio, a tratti ci dimentichiamo tutto”

Le dichiarazioni dei protagonisti della partita al termine di questo match valido per i sedicesimi di Coppa Italia

L'esterno argentino chiude in questo modo: "Come dico sempre, dispiace un po' quando si perde. Non abbiamo trovato l'equilibrio giusto per dominare e giocare. Loro sono stati più bravi di noi a sfruttare due episodi e farci gol. Sono contento perché questa è stata una bella prova dopo che per un mese e messo non ho giocato. Devo continuare a lavorare perché migliorando posso portare di più alla squadra. Sappiamo l'importanza della partita col Verona e come dice sempre il mister dobbiamo trovare il risultato che è ciò che sta mancando perché lo spirito di squadra lo abbiamo".