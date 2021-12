Sanabria si accende a Torino: gli ultimi sei gol segnati sono arrivati in casa

Il centravanti paraguayano ha il Bologna nel mirino: Juric gli chiede gol, domenica potrebbe arrivare la gara numero cinquanta da titolare in Serie A

Tra i giocatori chiamati ad un salto di qualità c'è sicuramente Tonny Sanabria . Il peso dell'attacco - complice la prolungata assenza di Belotti - è ricaduto quasi esclusivamente sul centravanti paraguayano che ora dovrà garantire a Juric un maggior apporto in fase realizzativa. Perché se fino a questo momento la fase difensiva è stata il fiore all'occhiello dei granata, lo stesso non si può dire di quella offensiva: con 20 gol segnati, il Toro ha solamente il quindicesimo attacco del campionato .

50 DA TITOLARE - Servirà dunque un cambio di passo, a partire anche dal contributo degli attaccanti. C'è però un dato che, in vista della gara contro il Bologna, può far ben sperare i granata. Sanabria ha segnato appena due reti nel campionato in corso ed entrambe sono arrivate tra le mura amiche dell'Olimpico Grande Torino. Ma non è un caso isolato, il discorso si può allargare alle ultime sei reti segnate dal paraguayano: sempre in casa e sempre quando è stato schierato titolare. A proposito, Sanabria festeggerà 50 gare da titolare in Serie A alla prossima presenza dal 1'. Un traguardo che l’ex Betis potrebbe tagliare già contro il Bologna, puntando anche a ritrovare un gol che manca dalla gara di fine ottobre contro il Genoa.