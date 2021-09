Sassuolo-Torino 0-1, la gioia sui social: “Sorpasso Juve? La prossima volta…”

Il Toro vince e convince al Mapei Stadium contro il Sassuolo. E i tifosi esultano sui social!

Un Torino così bello non lo si vedeva da tempo: contro il Sassuolo finisce 0-1 grazie al gol di Pjaca, ma per quanto ha creato e per come ha giocato la banda di Juric, il passivo sarebbe potuto essere ancora più pesante. Anche sui social network, i tifosi esultano a gran voce per la metamorfosi granata: che sia un nuovo inizio? Vediamo i migliori tweet sulla serata del Toro al Mapei Stadium.