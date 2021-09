Sassuolo-Torino, i convocati di Juric: quattro assenze tra i granata

I convocati di Juric per la partita di questa sera alle 20:45 contro il Sassuolo

A dare il via alla quarta giornata di Serie A ci pensano Sassuolo e Torino, che questa sera si sfideranno nell'anticipo delle 20:45. Seconda trasferta per i granata di Juric (la prima a Firenze, con la sconfitta per 2-1), che hanno in corpo l'entusiasmo del 4-0 alla Salernitana, e che sono in cerca di altri tre punti. I neroverdi di Dionisi, invece, arrivano da tra partite in cui hanno totalizzato una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Il tecnico granata Ivan Juric, dopo la rifinitura con la squadra, ha reso noti i convocati che lo accompagneranno al MapeiStadium. Saranno assenti, tutti a causa di infortuni, Belotti e Zaza, già dalle partite precedenti, Izzo (infortunio al polpaccio), e Verdi (affaticamento muscolare).