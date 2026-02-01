Schachner, il talento austriaco del Torino anni ’80

L'inizio del mese di febbraio coincide con una ricorrenza speciale per un centravanti che ha vestito la maglia del Toro degli anni' 80. Oggi, infatti, l'austriaco Walter Schachner compie oggi 69 anni. Classe 1957, Schachner ha collezionato 64 presenze in Nazionale condite da 23 reti ed è considerato uno degli attacanti più forti della storia del calcio austriaco. Approdato in Italia nel 1981, il neo cinquantottenne ha prima vestito la maglia del Cesena e, due anni dopo, è stato acquistato dal Toro. Dotato di un fisico possente e di una buona velocità, Schachner vanta 18 reti in 85 presenze in maglia granata tra il 1983 e il 1986. In seguito alla sua avventura nel capoluogo piemontese, l'austriaco ha disputato due stagioni tra le fila dell'Avellino ed è successivamente tornato in patria allo Strum Graz. La sua carriera è terminata nel 1998, all'età di 41 anni.