Seck in palestra anche nel pomeriggio di riposo: c’è voglia di conquistare Juric

Dopo i primi quattro giorni di ritiro in Trentino, in Val Rendena, merita due parole Demba Seck. Le merita per diverse ragioni. L'ultima in ordine di tempo risale a ieri, giovedì 20 luglio. Ivan Juric ha lasciato il pomeriggio libero alla squadra. Alcuni hanno passeggiato in centro a Pinzolo, altri sono andati alle splendide cascate di Nardis all'imbocco della Val di Genova, altri ancora si sono riposati in albergo. Demba Seck è invece andato, insieme al difensore centrale olandese Perr Schuurs, alla palestra allestita nel centro sportivo di Pinzolo per allenarsi un po'. Ha preso la sua bicicletta, si è diretto al campo, si è allenato in palestra e poi si è concesso ai tifosi. Tornato in albergo, si è anche soffermato con il partente Magnus Warming ed è stato l'ultimo a salutarlo prima della partenza del danese direzione Brann (club norvegese) .

Obiettivo migliorare fisicamente per essere più completo

Aver speso la mezza giornata libera in palestra denota una grande applicazione da parte del classe 2001 originario del Senegal. Già durante le ferie estive sui social aveva postato video e foto dei suoi allenamenti in palestra e anche a Pinzolo non si sta tirando indietro su questo fronte. L'obiettivo è aumentare un po' la propria massa muscolare, in modo tale da affiancarla a un'altezza di primo piano (oltre i 190 centimetri). Per quanto osservato i primi risultati si stanno vedendo e questo potrebbe essere un vantaggio per Seck. In questi giorni a Pinzolo è stato quasi sempre schierato da trequartista, spesso al fianco di Yann Karamoh, al quale Seck è particolarmente legato. In alcune circostanze è stato però messo anche in attacco come possibile alternativa a Pietro Pellegri e ad Antonio Sanabria.