Karamoh partenza sprint nella stagione della conferma: in partitella grandi gol

Chi si è messo in evidenza sotto la pioggia ieri, mercoledì 19 luglio? Un nome su tutti: Yann Karamoh, che ha rinnovato sul finire della scorsa annata fino al 30 giugno 2025. In una partitella da area a area, undici contro undici, l’ex Parma ha dato l’impressione si essere ispirato. Quattro gol totali segnati in circa 20 minuti di gara, tre dei quali hanno portato la firma di Karamoh. Il primo è stato molto bello perché dalla linea di fondo è riuscito a rivitalizzare un’azione che appariva finita e ha battuto in bello stile il portiere. Anche il terzo e ultimo gol, che ha chiuso di fatto la partitella, è da rimarcare perché ha messo in vetrina tutte le qualità balistiche del giocatore. Karamoh si è dunque fatto apprezzare. Ivan Juric lo sta tenendo in grande considerazione in questo avvio di stagione, anche perché le alternative sulla trequarti latitano dopo i mancati riscatti di Nikola Vlasic e Aleksey Miranchuk. In attesa di risposte dal mercato, come già sottolineato nelle scorse settimane, i vari Karamoh, Nemanja Radonjic e Demba Seck avranno ghiotte opportunità.