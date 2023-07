Yan Karamoh: “Tanti giocatori sono rimasti, siamo un gruppo che si conosce”

Il rinnovo di contratto è stato importante? Avere la fiducia della società ti fa stare bene? "Come detto l'anno scorso sono molto contento di questo contratto ma non è finita dobbiamo ancora dimostrare e questo è la cosa più importante".

L'ambiente del Toro è quello giusto per farti fare il salto di qualità?"Sì certo perché possiamo fare grandi cose, per me è importante continuare a crescere con questa squadra e questo allenatore".

Cosa chiedi a te stesso?"Di fare il massimo ogni allenamento e dimostrare cosa posso fare".

A Torino faceva molto caldo, qui invece c'è un po' di pioggia ma fa comunque caldo."È davvero difficile perché fa molto caldo e noi abbiamo due allenamenti ogni giorni ma dobbiamo recuperare bene".

Come ti stai trovando in questo ritiro?"Come tutti c'è un po' di stanchezza ma per il momento abbiamo tutti i giocatori pronti per ogni allenamento".

C'è una base importante di squadra."Sì, credo che noi avessimo equilibro tra giocatori giovani e vecchi. Tanti giocatori dell'anno scorso sono ancora qua e significa che abbiamo un gruppo che si conosce ed è più facile per arrivare in alto".

Cosa vi chiede Juric? "Ci chiede di giocare semplice e fare la cosa giusta. Dopo piano piano il resto arriverà".

Come si traduce in campo la tua maturità? "Prendendo delle buone decisioni nel momento giusto".

Come hai trascorso le vacanze?"Sono stato con la mia famiglia e ora sono molto riposato per iniziare la nuova stagione".

Cosa fate nel tempo libero dopo gli allenamenti?"In ritiro posso dormire o giocare a Call of Duty (un videogioco sparatutto, ndr). Ma in questo momento più dormire".

Cosa vuoi dire ai tifosi del Toro?"Siamo pronti per iniziare questa stagione e Forza Toro".