Serie A, Giudice Sportivo: Juric squalificato, salterà la sfida con la Lazio

Le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea in seguito alle gare della 32^ giornata di Serie A

Nella giornata di oggi, martedì 12 aprile, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso pubblico il documento delle gare della 32^ giornata di Serie A. Nei confronti del Torino sono stati presi tre provvedimenti dal giudice di gara Doveri, durante Torino-Milan: tre ammonizioni, per due giocatori e per il tecnico. Parlando dei giocatori, si tratta di Tommaso Pobega, che ha raggiunto così il suo 11^ cartellino giallo stagionale, e Sasa Lukic, che ha totalizzato la 7^ ammonizione. Per il tecnico granata Ivan Juric, invece, il cartellino giallo preso al 61' per proteste gli costa la squalifica: già diffidato, con questa ammonizione il croato salterà la sfida con la Lazio - sabato 16 aprile alle 20:45 - e sarà sostituito dal suo secondo, Matteo Paro. Nella Lazio, al contrario, nessuno squalificato: soltanto Lucas Leiva si è aggiudicato il suo 7^ cartellino giallo.