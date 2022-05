Serie A, la classifica: Fiorentina in Conference League, Atalanta out

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine del sabato dell'ultima giornata

Cala il sipario sul sabato dell'ultima giornata di Serie A per la stagione 2021-2022. Il Genoa chiude con una sconfitta contro il Bologna un campionato che ne ha decretato la retrocessione in Serie B. I rossoblù conquistano i tre punti grazie al gol di Musa Barrow per l'1-o definitivo e chiudono la stagione a quota 46 punti. Nei due match serali si è definita invece la questione Europa. Con la Lazio che aveva già conquistato l'accesso all'Europa League e la Roma che ne ha avuto la certezza battendo il Toro, restava da stabilire solo chi accedesse alla Conference League. La Fiorentina batte la Juventus per 2-0 con gol di Duncan e Nico Gonzalez, nel frattempo l'Atalanta perde per 1-0 con l'Empoli. In Conference va quindi la Viola dopo cinque anni senza competizioni europee, la Dea resta invece fuori. Pari spettacolo infine tra Verona e Lazio: all'Olimpico finisce 3-3