Serie A, la classifica: il Napoli cade con la Fiorentina, ko anche l’Atalanta

Come cambia la classifica di Serie A al termine dei match del pomeriggio della 32esima giornata

Nella giornata odierna - domenica 10 aprile - è proseguita la 32esima giornata di Serie A, che si chiuderà con Torino-Milan questa sera alle ore 20.45. In ottica scudetto il risultato più clamoroso è la sconfitta del Napoli in casa contro la Fiorentina: la Viola di Italiano dopo il successo per 3-2 si trova al settimo posto e si avvicina anche a Lazio e Roma. I partenopei invece vengono così agganciati dall'Inter e sperano in un colpo del Torino contro il Milan. Nel pomeriggio anche l'Atalanta ko: il Sassuolo vince 2-1 e fa scivolare la Dea all'ottavo posto, che vorrebbe dire fuori dalla coppe europee. Fronte salvezza: il Genoa viene travolto dalla Lazio per 4-1 (tripletta di Immobile). Per il Venezia, attualmente terzultimo, sfuma il pareggio con l'Udinese: finisce 2-1 per i bianconeri in extremis.