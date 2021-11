Serie A, la classifica: Juventus sconfitta dalla Dea, l’Empoli rimonta la Viola

Come cambiano gli equilibri in campionato al termine dei match del sabato valevoli per la 14esima giornata di campionato

Nella giornata del sabato, la Sampdoria fa lo sgambetto al Verona vincendo 3-1. Gli scaligeri passano in vantaggio con il destro dal limite di Tameze, viziato da una deviazione di Yoshida. La reazione dei blucerchiati però passa dai piedi di Candreva, che prima si mette in proprio per l'1-1 a inizio ripresa, poi pennella la punizione su cui arriva Ekdal. Chiude le marcature l'ex granata Murru. Cade a sorpresa invece la Fiorentina nei minuti finali del derby contro l'Empoli. Sblocca la gara il solito Vlahovic, su assist di Callejon per il vantaggio della Viola. Tra l'87' e l'89' Bandinelli e Pinamonti ribaltano il match, per un 2-1 finale che lascia l'amaro in bocca alla squadra di Italiano. Nel match delle 18.00 l'Atalanta sbanca l'Allianz Stadium, costringendo la Juventus al ko davanti ai propri tifosi: decisivo ancora Zapata con il gol dell'1-0 siglato nel primo tempo. La giornata è terminata con Venezia-Inter, vinta dai nerazzurri per 2-0: il vantaggio singolo, a firma di Calhanoglu, resiste fino ai secondi finali; al 96' Lautaro Martinez su rigore chiude definitivamente i giochi.