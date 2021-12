Serie A, la classifica: Torino al 13esimo posto al termine della 15esima giornata

Come cambiano gli equilibri in campionato al termine del turno infrasettimanale

Il Torino strappa un punto nel match all'Olimpico contro l'Empoli. Dopo il doppio vantaggio, i granata - in dieci uomini per l'espulsione di Singo - vengono rimontati. Finisce 2-2, un risultato che permette alla squadra di Juric di fare un piccolo passo per colmare il gap dai toscani riducendo a 2 le lunghezza. Al momento i granata sono al 13esimo posto. Avrebbe potuto agganciare i granata in classifica l'Udinese, ultima squadra impegnata nel turno infrasettimanale: i bianconeri vengono però rimontati dalla Lazio, dopo essere passanti in vantaggio per 3-1, vanno addirittura in svantaggio sul 4-3 e poi riescono a trovare il gol del definitivo 4-4. Resta dunque staccata di due lunghezze l'Udinese.