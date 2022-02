Serie A, la classifica: Torino decimo a 8 punti dalla zona Europa

Come cambia la classifica del Torino alla luce dei risultati della 25esima giornata

A una partita dal termine della 25esima giornata il Torino mantiene il decimo posto a quota 32 punti. I granata hanno rischiato di scivolare nella parte destra del tabellone dopo il ko con il Venezia, ma Empoli e Sassuolo non hanno concretizzato il sorpasso rosicchiando un solo punto alla squadra di Juric. Per entrambe le formazioni è arrivato solo un pareggio: 1-1 dei toscani - undicesimi con 31 punti - contro il Cagliari di Mazzarri, 2-2 per gli emiliani - dodicesimi con 30 punti - contro la Roma di Mourinho. Allunga sul Torino invece il Verona, che chiude la pratica Udinese con un netto 4-0 e si porta all'ottavo posto. La zona Europa invece dista ora 8 punti per i granata.

LA GIORNATA - In questa domenica il Milan si è preso la testa della classifica, battendo per 1-0 la Sampdoria e portandosi a +1 sull'Inter (che ha comunque una partita in meno) ora secondo, 1-1 invece tra Juventus e Atalanta. Serve a poco invece l'1-1 tra Genoa e Salernitana, con i campani in gol con l'ex granata Bonazzoli che restano in coda a tutti. Domani l'ultimo atto della 25esima giornata: Spezia-Fiorentina. Il Torino guarderà con attenzione: in caso di vittoria la Viola allungherebbe ulteriormente sulla squadra di Juric, se invece ad avere la meglio fossero i liguri, questi si porterebbero a 29 punti mettendo pressione anche a Torino, Empoli e Sassuolo.