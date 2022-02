Serie A, la classifica: Torino decimo, l’Empoli stecca e si allontana dai granata

Come cambia la classifica del Torino alla luce dei risultati del match del sabato

Al termine delle partite del sabato, il Torino resta al decimo posto. I granata, che dopo il pareggio con la Juventus si erano portati a tre lunghezze dal nono posto del Verona, tornano oggi a quattro lunghezze. La distanza si è ristabilita e avrebbe potuto essere in realtà più ampia se gli scaligeri avessero mantenuto il doppio vantaggio sulla Roma, in un match finito poi 2-2. Tra le inseguitrici del Torino si ferma invece l'Empoli, battuto 2-0 dalla Sampdoria di Giampaolo con doppietta dell'ex granata Quagliarella. Ora i toscani sono fermi a 31 punti, i granata invece ne hanno 33. Nel posticipo di giornata la Salernitana di Nicola sfiora lo scacco matto al Milan: alla finisce 2-2 con i campani che strappano un punto ai rossoneri, i quali potrebbero essere agganciati in vetta domani dall'Inter in caso di vittoria sul Sassuolo.