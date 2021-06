Sirigu tra i sorrisi all’Europeo e il rebus-futuro: per il Torino è sul mercato

Il portiere appare in uscita dal Torino. In Nazionale si diverte e guida il gruppo. Il portiere appare in uscita dal Torino. In Nazionale si diverte e guida il gruppo. Ieri sera ha raggiunto Zoff e Buffon in una speciale classifica

Salvatore Sirigu ha impreziosito ieri sera il proprio curriculum. Per la terza volta nella sua carriera ha giocato in un evento di primo livello (Campionato del Mondo o Campionato europeo) con la maglia della Nazionale italiana. Soltanto altri due portieri erano stati capaci di disputare almeno un minuto in tre differenti tornei di eguale livello: Dino Zoff e Gianluigi Buffon. Una bella "compagnia" per Sirigu, che aveva già raccolto presenze in Brasile nel Mondiale 2014 e all'Europeo 2016 in Francia. Il commissario tecnico Roberto Mancini nella sfida contro il Galles ha voluto premiare l'estremo difensore sardo, inserendolo negli ultimissimi minuti al posto del titolare Gigio Donnarumma. Sirigu si sta dimostrando un assoluto uomo squadra in questa selezione azzurra. In ogni occasione si vede un "Tore" particolarmente coinvolto questa sua esperienza, con foto e video che testimoniano come stia vivendo con il sorriso e con spensieratezza l'avventura europea.

USCITA - L'auspicio di Sirigu e di tutti gli italiani è che questo viaggio continui il più possibile, magari fino alla finale dell'11 luglio. Poi per il portiere i pensieri arriveranno eccome, perchè il suo futuro è attualmente un vero e proprio rebus. Il Torino ha rinnovato per tre anni il contratto di Vanja Milinkovic-Savic e sembra voler puntare sul gigante serbo. Nello stesso tempo il club granata non sembra disposto a proseguire il proprio rapporto con Sirigu, tanto che lo ha messo sul mercato. Una scelta che probabilmente è dettata dal fatto che tra Sirigu e il Toro non c'è più piena sintonia, come si è potuto notare anche nell'ultima stagione, caratterizzata da sue prestazioni non sempre all'altezza delle aspettative. L'entourage del giocatore, perciò, si sta guardando intorno per trovare una soluzione che possa andare bene a un portiere forte come Sirigu che vuole ancora un'opportunità da titolare in una formazione di buon livello, mantenendo l'ingaggio che il Torino gli garantisce fino al 2022 (circa 2 milioni di euro). Richieste non semplici da soddisfare, anche se il valore del portiere, nonostante una stagione con più ombre che luci, non si discute. Il futuro di Sirigu resta comunque una patata bollente che deve risolversi nel migliore dei modi nell'interesse di tutti: trovare una soluzione potrebbe non essere cosa facile.