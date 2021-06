Mandragora-Faraoni: vacanza insieme per il granata e il veronese

Il centrocampista granata è in vacanza insieme a Davide Faraoni

Rolando Mandragora è in vacanza con Davide Faraoni. Poco fa il centrocampista granata ha condiviso nelle sue storie di Instagram la foto pubblicata dal giocatore gialloblù. Come si può vedere, i due scherzano insieme in questi giorni di relax durante un pranzo con il mare alle spalle. E perché no? Magari alcune chiacchiere dell'ex e del futuro giocatore di Ivan Juric riguardano proprio il nuovo tecnico granata.