Sondaggio – Qual è l’acquisto del Torino che attendete con più curiosità?

Sondaggio TN in vista della ripresa del campionato con Salernitana-Torino: quale è secondo voi il volto nuovo più atteso?

Torna il campionato e per la prima volta il Torino in casa contro la Salernitana avrà a disposizione gli ultimi acquisti: David Zima, difensore centrale prelevato a titolo definitivo dallo Slavia Praga, Dennis Praet, nazionale belga arrivato dal Leicester in prestito con diritto di riscatto per i granata, e Josip Brekalo, preso sempre in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg. A loro si aggiunge Tommaso Pobega (prestito secco dal Milan), che è stato già convocato per l'ultima partita di Firenze, ma non ha ancora esordito ufficialmente con la casacca del Torino. A qualche giorno da Torino-Salernitana, prima partita dopo la conclusione del mercato, chiediamo ai lettori di Toro News: quale è il nuovo giocatore che più vi incuriosisce vedere all'opera?