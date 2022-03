Sondaggio – Toro, plebiscito per Gemello: il 70% dei votanti lo vorrebbe titolare

Luca Gemello dovrebbe, secondo i votanti al sondaggio, indossare la maglia da titolare nelle prossime partite del Toro

Come tutte le settimane, Toro News ieri pomeriggio - lunedì 28 marzo - ha passato la parola ai suoi lettori sull'argomento portiere: la situazione tra i pali del Torino non è tra le migliori, considerando le prestazioni altalenanti di Milinkovic-Savic prima e Berisha poi. Per questo, ai lettori di Toro News è stato chiesto di esprimere il loro parere su chi tra Milinkovic-Savic, Berisha e Gemello debba indossare la maglia da titolare nelle prossime partite del Torino: su un totale di 982 votanti, il 70% - ovvero 688 persone - ha ritenuto che Luca Gemello sia la scelta più corretta. Per pochi centesimi invece, Berisha e Milinkovic-Savic non sono sullo stesso livello: per il serbo, il 15.07% dei voti è a suo favore, mentre il restante 14.87% - ovvero un totale di 146 voti - è a favore dell'albanese.