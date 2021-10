Sondaggio – Vedreste meglio un Torino con due punte?

Il tecnico granata - considerando le difficoltà in fase realizzativa della squadra - starebbe pensando ad una soluzione con due prime punte: soluzione possibile già con la Sampdoria?

Due prime punte in campo? Juric ci sta pensando. Se fin dal suo arrivo il tecnico croato aveva sempre escluso un modulo con due prime punte in campo contemporaneamente, al termine del match con il Milan l'allenatore ha mostrato qualche segnale di apertura a questa possibilità: "Certe cose le perdi giocando con due punte, anche se alla fine negli ultimi dieci minuti lo abbiamo fatto e non sembrava male" . Considerando le difficoltà realizzative del Torino che si sono evidenziate in queste ultime partite, la domanda che vi poniamo è: se foste in Juric, vedreste meglio un Toro con il doppio centravanti?