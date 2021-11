Spezia-Torino 1-0, le reazioni social: “Su Singo rigore netto”

I migliori tweet dei tifosi granata sulla sconfitta di misura al Picco di La Spezia

Il Toro cade al Picco di La Spezia dopo una prestazione incolore. Un passo indietro certificato dal gol di Sala, che ha risolto il match con una fiammata da fuori area: sui social rammarico per un rigore non concesso su Singo ma soprattutto per una partita che poteva avere il sapore della svolta e invece lascia l'amaro in bocca. Di seguito i migliori tweet dei tifosi granata sulla partita contro lo Spezia.