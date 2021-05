Spezia-Torino 4-1, Ansaldi: “Ora basta negatività, uniti per vincere”

Le dichiarazioni del giocatore sui socail al termine della gara

Al termine del match Spezia-Torino Cristian Ansaldi ha commentato sui social la sconfitta dei granata. Di seguito le sue dichiarazioni: "Dispiace perdere queste opportunità. Nessuno vuole stare in questa situazione, però, l' unica cosa che posso dire, è che dobbiamo restare uniti e positivi. Perché da questo momento si esce solo così. Basta negatività in questa squadra. La vita ci presenterà sempre momenti belli e brutti. L'unica differenza la possiamo fare quando affrontiamo questi momenti con fede in Dio e dobbiamo essere sempre positivi. Dobbiamo restare uniti fino all'ultimo giorno, solo così usciremo da questa situazione".