Super Vanja, Juric svela: “Scelta di Vagnati, all’inizio qualche discussione”

I salvataggi ed il gioco con i piedi: il gigante serbo si riscopre decisivo anche contro l'Udinese

SCOMMESSA DI VAGNATI - Le incertezze e gli errori della scorsa stagione sembrerebbero ormai un lontano ricordo: con il passare delle giornate Vanja ha acquisito sicurezza e sta crescendo sempre di più, anche se in alcuni casi non è stato inappuntabile (vedi il gol di Sala a La Spezia o la punizione di Forestieri calciata molto bene ma non imparabile). Per dare giudizi definitivi bisognerà ovviamente aspettare il termine della stagione, ma al momento la scelta di puntare sul serbo sta pagando. Una scelta che trova in Davide Vagnati il primo firmatario, come ha svelato lo stesso Juric: "La società ha creduto in lui anche se aveva sempre giocato poco, hanno deciso Vagnati e l'allenatore dei portieri. All'inizio era carente tecnicamente, ma ci ha lavorato proprio con Di Sarno". Scommessa che per ora sembrerebbe vinta, ma non sono mancati alcuni momenti più complicati: "All'inizio parava così così e poteva fare meglio in determinati atteggiamenti, poi ha capito quanto è importante la possibilità che ha e ora deve solo continuare come sta facendo" ha raccontato ancora il tecnico.