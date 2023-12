Targa vandalizzata, la replica del Torino: “Mazzola è un patrimonio”

Ha suscitato sgomento e la rabbia quanto accaduto alla targa dedicata a Valentino Mazzola in Piazza Galimberti, Torino. La targa è stata sradicata da alcuni vandali, un atto estremamente volgare e violento che non è passato inosservato. in questi minuti è arrivata la replica del club sulla vicenda tramite un post attraverso il canale ufficiale su Twitter. "Una targa si può vandalizzare anche 100 volte. Valentino Mazzola resterà per sempre nella storia del calcio italiano, patrimonio di tutti. Mentre i vandali resteranno tali, gente senza dignità e valori, vergogna di tutti".