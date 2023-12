Torino, vandalizzata la targa di Mazzola in piazza Galimberti

La targa di Valentino Mazzola in piazza Galimberti, inaugurata il 4 maggio, è stata sradicata. Era già successo a luglio e solo 19 giorni fa era stata riposizionata. In seguito all'accaduto si è espresso Massimiliano Miano, presidente circoscrizione 8, di seguito le sue parole: "Ignoro le motivazioni di tanto odio ed altrettanta rabbia nei confronti di una semplice targa in marmo. Non voglio neppure pensare che tale gesto sia riconducibile a mera tifoseria avversa, sarebbe troppo semplice e banale e alquanto stupido ma, mai dire mai... Credo invece si possa ipotizzare pura follia o semplice Idiozia. Il fatto sta che occorrerà, nostro malgrado, ripensare il posizionamento della targa in una nuova area, a salvaguardia della memoria di un parco dedicato a Valentino Mazzola, che va tutelato e soprattutto bonificato da cotanta idiozia.