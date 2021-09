Torino, 11 nazionali in campo: il calendario. Zima e Brekalo restano con Juric

Dopo la seconda giornata di Serie A, il campionato già si ferma per dar spazio alle qualificazioni per il Mondiale in Qatar del 2022. Sono 11 i giocatori della prima squadra del Torino che in questi dieci giorni saranno impegnati con le rispettive selezioni, tra nazionali maggiori e giovanili: si tratta dei portieri Sava e Berisha, dei difensori Rodriguez, Aina e Vojvoda, dei centrocampisti Rincon, Praet, Linetty e Lukic e degli attaccanti Warming e Sanabria (Belotti, inizialmente convocato dall'Italia, ha dovuto abbandonare per infortunio). Da sottolineare che Zima e Brekalo, due dei tre ultimi acquisti, restano a Torino ad allenarsi: la Repubblica Ceca ha concesso al giocatore l'esenzione dagli impegni per iniziare la sua avventura col Torino, mentre la Croazia non aveva convocato l'ex Wolfsburg.