Torino, 27 anni il 3-2 alla Juventus firmato Rizzitelli e Angloma

Il 25 gennaio 1995 il Torino batteva la Juventus per 3-2, vincendo uno dei più combattuti derby della Mole

Il 25 gennaio di ventisette anni fa, 1995, il Torino di Sonetti festeggiava una delle vittorie più belle nella storia dei derby più recenti: il 3-2 contro la Juventus di Lippi, al Delle Alpi, con la doppietta di Rizzitelli - al 7' e al 30' - e il gol vittoria di Angloma - al 39'. Quel derby era già stato rinviato a causa dell'alluvione che aveva colpito il Piemonte - si sarebbe dovuto giocare il 6 novembre. È una partita che ha entusiasmato tutto il pubblico presente allo stadio: la Juventus giocava con Vialli, Ravanelli e Del Piero, ma i granata non si sono fatti scoraggiare da quei nomi, e dopo neanche 10' erano già in vantaggio per 1-0. Poco tempo per esultare, perchè i bianconeri siglano subito il pareggio con Vialli. 30 minuti di gioco, e il Torino tora in vantaggio con un secondo gol di Rizzitelli, a cui risponde sempre Vialli, segnando il 2-2 poco dopo. A chiudere la partita, a quasi fine primo tempo, è Angloma a regalare quella che poi sarebbe stata la vittoria granata, a cui contribuisce Pastine, il portiere granata che parò, nel secondo tempo, il rigore a Ravanelli.