Torino, 958 Santero è il nuovo “Official Happy Hour Partner”

Il comunicato della società granata ha annunciato il raggiungimento dell'accordo con l'azienda di Santo Stefano Belbo

Il Torino annuncia una nuova partnership con 958 Santero, azienda che assume la qualifica di "Official Happy Hour Partner" per la stagione 2021-22. Tramite un comunicato ufficiale, il club granata ha espresso la propria soddisfazione per aver raggiunto un accordo di collaborazione con l'azienda piemontese.

IL COMUNICATO - Il Torino FC è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo di partnership con 958 Santero, che per la stagione 2021/'22 avrà la qualifica di Official Happy Hour Partner. 958 Santero nasce nel 1958 dall’intuizione dei fratelli Santero. Un “caso” di scuola tipico di vignaioli che, coltivando le proprie vigne, diventano prima commercianti di vini e quindi industriali. Sullo sfondo c’è la spumantistica italiana che proprio in Vallebelbo, dove si tocca il confine tra Astigiano e Cuneese, rivendica i suoi natali che risalgono al 1865. "È la nostra bubble valley – dice Gianfranco Santero -, la valle delle bollicine più storica e importante d’Italia. Qui è nato il primo spumante italiano. Qui si è diffuso il metodo Martinotti, inventato da un piemontese, per la spumantizzazione rapida che ha fatto la fortuna di tutte le bollicine italiane". Una lezione d’impresa che 958 Santero ha saputo tradurre con un particolare taglio e una personale interpretazione della tradizione spumantiera piemontese nel segno della creatività. Da alcuni anni, infatti, gli spumanti firmati 958 Santero si distinguono per l’originalità di un packaging che non è mai banale e, anzi, in molti casi è addirittura avanguardia di nuove prospettive nella progettazione e divulgazione di nuovi contenitori e di modalità di confezionamento.