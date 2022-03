Torino, a Bologna la chance di Berisha: può ribaltare le gerarchie?

Il tecnico granata ha presentato Bologna-Torino in conferenza stampa: l'infortunio di Milinkovic-Savic apre le porte a Berisha

POSSIBILITA' - Causa infortunio alla mano per Vanja Milinkovic-Savic (LEGGI QUI), l’esperto albanese - secondo portiere granata - vede finalmente la luce: sarà lui infatti a scendere in campo dal 1' di gioco domani pomeriggio contro il Bologna. Avrebbe potuto avere un'altra occasione in passato di fare il suo esordio in maglia granata in Serie A, quando Vanja a inizio gennaio fu fuori causa contro la Fiorentina per il Covid, ma allora data la sua non ottima condizione fisica – era stato da poco recuperato in seguito a un problema al flessore - al suo posto Ivan Juric ha preferito il giovane Luca Gemello. Tuttavia, in vista della sfida del Dall’Ara, il tecnico conferma le gerarchie di inizio stagione, preferendo l’esperto albanese al giovane cresciuto nel vivaio Toro.